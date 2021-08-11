أكد الدكتور أحمد زكي ، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التدريب المستمر لأفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، وتوعيتهم بأهم القضايا والمشكلات وتناولها ومحاولة وضع الحلول لها؛ مشيراً للدور والمسئولية المجتمعية لجامعة القناة نحو المجتمع والبيئة المحيطة.

ونظمت جامعة قناة السويس وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء ١٠، ١١ أغسطس- برنامجها التدريبي حول

التدواي بالأعشاب والتغذية العلاجية السليمة، كواحد من أهم البرامح التدريبية التوعوية التى تقدمها للمجتمع؛ من أجل رفع الوعي التثقيفي الصحي.

وأدار البرنامج التدريبي الدكتور محمد يوسف عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية.

القرفة مضاد للفطريات ومصدر للحديد والكالسيوم تدريب بجامعة قناة السويس



وتابع عبدالحميد في ثاني أيام البرنامج التدريبي حديثه عن أعشاب التخسيس، واستخدامها مع ممارسة الرياضة الخفيفة، ونظام غذائي متوازن مناسب لكل شخص، موضحا أن أهم هذه الأعشاب القرفة، والشاي الأخضر، والزنجبيل، وبذور الكتان.

وأشار الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن القرفة وفوائدها العديدة تسهم بشكل فعال في التغذية العلاجية السليمة؛ كونها مضاد للفطريات، ومصدر للحديد والكالسيوم، كما أنها تعمل على خفض مستوى السكر في الدم، وخفض الكوليسترول.

استهدف البرنامج 60 متدرب ومتدربة من العاملين بوحدة تكافؤ الفرص بإدارتي شمال وجنوب الإسماعيلية التعليمية.

أشرف على تنفيذ البرنامج المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على استمرار التدريبات في جامعة قناة السويس في مختلف المجالات، وذلك للتوعية بأهمية المشاكل التي تواجه المجتمع، لمواجهة هذه التحديات والعمل على حلها، وكذلك التوعية بأهم القضايا التى تمس المجتمع ووضع حلولها، وذلك ضمن في إطار دور جامعة قناة السويس المجتمعي الفعال.