الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان أطر التعاون المشترك في مجالات الهيدروجين وتحلية المياه

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية مع كوريا الجنوبية أطر التعاون المشترك في مجالات الهيدروجين وتحلية المياه وتطوير مشاريع البنية التحتية ونظام النقل العام بما يتماشى مع المدينة الذكية كنموذج للتنمية الحضرية وتبادل الخبرات والتجارب الداعمة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والنقل.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل الإماراتي المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وفداً كوريا الجنوبية، اليوم /الأربعاء/، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية " وام "، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بما يخدم تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص حقيقية داعمة للمستهدفات الحكومية ومعززة لجودة الحياة والعمل على تبادل الرؤى والخطط وتطوير شراكة استثنائية وفاعلة في هذه المجالات الحيوية والعمل بصورة تكاملية بين الجانبين لتحسين كفاءة المشروعات وتطوير منظومة العمل بما يواكب التوجهات المستقبلية.

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري أن الحكومة الإماراتية تولي مشاريع البنية التحتية والنقل أهمية كبرى لدورهما في تحقيق منظومة التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المحافظة على مكتسبات الإمارات المتمثلة بحصولها على مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

ومن جهته، قال مسؤول في الوفد الكوري الجنوبي إن الإمارات أصبحت تشكل نموذجاً يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات نوعية خلال فترة وجيزة بمختلف المجالات لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل وإننا حريصون على تبادل المعرفة والإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة والرؤى النيرة وخطط العمل المتميزة التي مكنت الإمارات من حجز مكانة عالمية متميزة .

وقد كشفت شركة أرامكو السعودية، عن استراتيجيتها المستقبلية في مجالات الهيدروجين والنفط والكربون، والاستثمارات المتوقعة في إطار تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق أكبر استفادة للمساهمين.