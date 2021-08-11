محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء كوبري «الحيار» بطامية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لكوبري الحيار، بمنطقة كشك المرور بمركز طامية، موجهًا بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لرصف مداخل ومخارج الكوبري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بنى سويف، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق بالفيوم، والمهندس هشام على ممثل المكتب الاستشاري للهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والموقف التنفيذي، لأعمال كوبري الحيار بمنطقة كشك المرور بمركز طامية، والذي تم الانتهاء من الجزء الخاص بأعمال الهيكل الخرساني له، وجاري الإعداد لعمليات الحوائط الساندة وردم ورصف لمداخل ومخارج الكوبري، بهدف دخوله الخدمة تيسيراً للحركة المرورية، والبعد عن منطقة الكوبري القديم المتهالك أعلى هدار الحيار، كما تناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية وأعمال الرصف.

أكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ على إدراج أعمال رصف مداخل ومخارج كوبري الحيار، بخطة الرصف للعام المالي الحالي 2021-2022، مع سرعة عمل المقايسات الهندسية والفنية اللازمة بهذا الشأن من قبل المختصين، مؤكدًا على مراجعة التصميمات التى أعدها مكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم من قبل الهيئة العامة للطرق.

ولفت إلى أن قطاع الطرق من القطاعات المهمة، التى تعد أحد شرايين التنمية وتساعد على التوسع فى فتح مجالات جديدة للاستثمار.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للكوبري بتكلفة 5,5 مليون جنيه.