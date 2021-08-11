الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة هندسية وفنية لفحص انهيار «عقار الجيزة»

انهيار عقار
انهيار عقار

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة هندسية وفنية ؛ لفحص واقعة انهيار عقار مكون من طابقين دون وقوع إصابات، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط واجهة عقار بمنطقة حارة النمر بشارع الفاتح بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رجال الحي وقوات الحماية المدنية وتبين انهيار واجهة عقار مكون من طابقين دون خسائر بشرية وجاري العمل على رفع الأجزاء المنهارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة ببعض القوات لإزالة التكدسات المرورية الناتجة عن الانهيار وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

 

تشكيل التحري عنه الجيزة لجنة هندسية انهيار عقار ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة

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وائل لطفي

فوضى الطب

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