الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المجلس الأعلى للجامعات يتابع اختبارات القدرات بـ«سياحة وفنادق الفيوم»

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات بسياحة وفنادق الفيوم

استقبل الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، أعضاء اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكَّلة من سمر مصطفى، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، ومحمد محمود، عضو اللجنة، وأشرف نجيب، عضو اللجنة؛ لمتابعة اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق، بحضور  أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووكلاء كلية السياحة والفنادق، وذلك اليوم الأربعاء.

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اختبارات القدرات بسياحة وفنادق الفيوم

وأكد محمد سعيد أبو الغار، أن المجلس الأعلى للجامعات يتابع بشكل متواصل عمليات إجراء امتحانات القدرات بكليات جامعة الفيوم وكذلك التقارير التي تتعلق بهذا الشأن بهدف التأكد من حسن سير إجراءات تقديم الملفات والأوراق الخاصة بالطلاب وتسجيل الاستمارات، وكذلك أعمال الرصد والتصحيح بالكنترول، والتأكد من عدم وجود التليفون المحمول أثناء إجراء الاختبارات وأيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية.  

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اختبارات القدرات بسياحة وفنادق الفيوم

وتفقد “أبو الغار” وأعضاء اللجنة، أعمال إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢١ بكلية السياحة والفنادق، حيث تم إجراء اختبار القدرات لعدد ٩١ طالبًا، ولا زال التسجيل مستمر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية.

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اختبارات القدرات بسياحة وفنادق الفيوم
جامعة الفيوم المجلس الأعلى للجامعات يتابع إجراء اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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