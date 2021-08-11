الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 109 أطنان سلع مغشوشة في مصانع عشوائية بالجيزة

مصنع
مصنع

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، وضُبط بداخلها 109 أطنان منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

وأكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة، والتي يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ القيام بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 6 مصانع والمسؤولين عنها.

وضُبط بداخل المصانع على 57 طن مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، 45 طن، مذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية، 7 أطنان أحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

أحبار الجيزة مصانع وزارة الداخلية مصانع عشوائية المعايير البيئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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