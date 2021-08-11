«المكاسب كلمة السر».. «التعليم» تتصدى لـ«مافيا الكتب» بعد تسريب منهج الرابع الابتدائي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحقيقات الخاصة بتسريب منهج الصف الرابع الابتدائي ما زالت جارية ويتابعها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بنفسه ولا تهاون فيها.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مافيا الكتب الخارجية تسعى إلى معرفة محتويات منهج الصف الرابع الابتدائي، حتى تستعد بطبع الكتب الخاصة بها بالعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه يوجد أشخاص يحاولون تسريب هذه المناهج لمافيا الكتب الخارجية بمبالغ مالية طائل، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية والعقوبات ستكون صارمة.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى رسالة لأولياء أمور طلاب النظام التعليمى الجديد من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، إن التهافت من "مافيا الكتب الخارجية" و"مافيا الدروس الخصوصية" يخلق جوًا أقرب إلى الجو الإجرامي بحثا عن أموالكم.

وأضاف شوقي، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنتم لستم بحاجة إلى الدروس الخصوصية ولستم بحاجة إلى أي كتب إضافية خارجية وأنصحكم ألا تضيعوا أموالكم على أيهما".

وتابع: "سوف توفر الوزارة كتبًا رائعة للطلاب ودليلا كاملا للمعلم وقنوات مدرستنا 1 لخدمتكم مجانيا بالإضافة إلى قناة تليفزيونية مجانية جديدة للمعلم وولي الأمر لتوفير كل المصادر المطلوبة للتعلم الجيد".

واختتم شوقي: "أتمنى أن يشارك السادة أولياء الأمور بالوقت والجهد في متابعة تعليم أولادهم بدلا من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفا رغم التحذير من مخاطرها مرارا وتكرارا".