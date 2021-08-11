الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد فترة إيقاف العمل بـ4 محطات في خط المترو الثالث حتى السبت

خط المترو الثالث
خط المترو الثالث

أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر) عن تمديد فترة إيقاف العمل بأربع محطات من الخط وهي: قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، حتى الساعة السابعة صباحاً من السبت المقبل 14 أغسطس، على أن يستمر العمل بباقي المحطات من العتبة حتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعي بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة، نظراً لأعمال التشييد والبناء  الجارية بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو. 

يأتي القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وكانت الشركة قد أصدرت بياناً صباح اليوم الأربعاء، أعلنت فيه إعادة تشغيل الخط بكامل طاقته، غير إنها عدلت عن هذا القرار وأصدرت قراراً بمد فترة التوقف.

المترو الخط الثالث توقف الخط السبت المقبل اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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