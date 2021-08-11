الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة «سرقة كابلات التليفونات» في الظاهر

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهمين بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة الظاهر.

تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بمقر إحدى الشركات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين عامل بإحدى الشركات "مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بالشركة محل البلاغ "له معلومات جنائية"، تاجر خردة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع"، وتم بإرشادهما بمسكن الثاني ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عاطلان منطقة الظاهر كابلات التليفونات سرقة مباحث مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الظاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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