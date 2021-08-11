سقوط عصابة «سرقة كابلات التليفونات» في الظاهر

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهمين بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة الظاهر.

تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بمقر إحدى الشركات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين عامل بإحدى الشركات "مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بالشركة محل البلاغ "له معلومات جنائية"، تاجر خردة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع"، وتم بإرشادهما بمسكن الثاني ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.