الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفود إعلامية روسية بشرم الشيخ والغردقة للتعرف على ضوابط السلامة

وفد روسيا
وفد روسيا

وصلت وفود إعلامية روسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية المصرية، والترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، واستقبال عدد من الرحلات القادمة من روسيا خلال اليومين الماضيين.

واستقبل أعضاء مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة وفدين روسيين بالترحيب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية باللغة الروسية.

وأشار ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أن تلك الزيارة ستساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري خلال تلك الفترة نظرا للاهتمام الإعلامي الكبير الذي ستحظي به هذه الزيارة في الإعلام الروسي، ما سيساعد بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى الأنشطة الترويجية التي ستقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة الحالية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، أن الوفد الإعلامي الذي يزور حاليا مدينة شرم الشيخ استهل زيارته بلقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ للترحيب بهم والرد على استفساراتهم.

وجرى اصطحاب الوفد في عدد من الجولات التفقدية ببعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة وعقد لقاءات مع ممثلي إدارات هذه الفنادق والتعرف علي الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمنشآت، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع بعض السائحين الروس داخل الفنادق والذين أعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى مصر مرة أخرى والاستمتاع بشواطئها المشمسة وجوها الدافئ ومياه البحر الأحمر الصافية، وبالطبيعة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

وأضاف أن الوفد تجول في مدينة شرم الشيخ حيث زار ميدان السلام والممشى السياحي بالسوق التجاري ومسجد الصحابة، وسجل بعض اللقاءات الصحفية مع أصحاب المحال والبازارات.

شرم الشيخ السائحين الاعلام ترويج شرم الشيخ والغردقة وسائل الاعلام روسيا

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