الأمن العام يضبط 234 قطعة سلاح ناري و251 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 234 قطعة سلاح نارى، 251 قضية مخدرات وتنفيذ 86634 حكم قضائى متنوع.

ومن أبرز نتائج الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 234 قطعة سلاح نارى، بحوزة 204 متهم، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86634 حكم قضائى متنوع.

كما أسفرت الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيل عصابى ، ضم 9 متهمين ، ارتكبوا واقعة تنقيب عن الآثار.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 251 قضية مخدرات بإجمالى 274، ومن أبرز المضبوطات ضبط 13 كيلو حشيش، و5 كيلو و584 جرام هيروين، وضبط 3060 قرصا مخدرا.

وفيما أسفرت الحملات في مجال الهاربين عن ضبط 20 متهما، وفى مجال القائمسن بالبلطجة ضبط 42 متهما.

وفى مجال المخالفات المرورية ضبط 25 ألف و897 مخالفة متنوعة، فى مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.