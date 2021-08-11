الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يكشف حقيقة ارتفاع معدلات الوفاة بين الشباب

الوفاة بين الشباب
الوفاة بين الشباب

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) 0.8 لكل ألف شاب (1.0 لكل ألف من الذكور، 0,5 لكل ألف من الإناث)، وذلك طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2019.

وأضاف جهاز الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن نسبـة حالات الزواج للذكور الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنه) 59.7٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2019 مقابل 82,3٪ للإناث.

كما أشار إلى أن نسبـة اشهادات الطلاق للذكور في الفئة العمرية (18 - 29 سنه) بلغت 19.7٪ من إجمالي اشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6٪ للإناث.

وطبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام  2019/2020، فإن 66.2% من الشباب في الفئة  العمرية (18- 29 سنة) مستخدم  للحاسب الآلي، 71.2% من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) يستخدمون شبكة الإنترنت، 99.3% من الشباب  ( 99.6% ذكور ، 99% إناث) من إجمالي مستخدمي الإنترنت يستخدمونه لإرسال المعلومات عبر البريد الالكتروني.

كما أشار إلى أن 98.3 % من الشباب ( 99.1% ذكور، 97.2% اناث ) من إجمالي مستخدمي  الإنترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ، تـويـتـر)، و99.9 ٪ من الشباب (100٪ ذكور ، 99.8 ٪ إناث) يستخدمون الهاتف المحمول.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر اليوم الأربعاء العديد من المؤشرات بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام  والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم ،  بهدف الإحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعاً للمشاركة  في الحياة  العامة والعملية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

الاحصاء زواج طلاق وفيات الشباب

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وائل لطفي

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