الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. لجنة العشر تعلن بدء تفجير 70 طنا من مخلفات ‏الحروب

من مخلفات الحرب الليبية
من مخلفات الحرب الليبية

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، البدء اليوم الأربعاء في عملية تفجير وإعدام مخلفات الحروب التي يفوق وزنها ‏‏70 طنا.

وأوضح عضو اللجنة الفنية باللجنة العسكرية محمد الترجمان، في تصريح نقلته وكالة "أخبار ليبيا 24"، أن عملية تفجير المخلفات ستستمر على امتداد نحو ‏أسبوع، بمعدل 3 أطنان في تفجرين أو ثلاثة يوميًا بين الساعة 12 ‏و13 ظهرًا‎.‎

وأضاف الترجمان: "عمليات إعدام المتفجرات توقفت بسبب الانفجار ‏الذي حدث في الكلية الجوية بمصراتة في مايو من العام الماضي، وما ‏تطلبه الأمر من استخراج البقايا العالقة من المتفجرات وتجميعها ‏وتجهيزها للتفجير".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن ‏المدى الكامل للتلوث بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات ‏الحرب في ليبيا لا تزال غير معروفة بسبب أحداث 2011 والحرب ‏التي استمرت عشر سنوات‎.‎

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها عملت مع شركائها في العام ‏‏2020 على نزع 362 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وتدمير ‏أكثر من 16 طناً من الذخائر غير الآمنة، والاستجابة لـ319 مهمة ‏تحديد مواقع التخلص من الذخائر المتفجرة‎.‎

يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أعلنت في نهاية يوليو الماضي، فتح الطريق الساحلي، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها، داعية الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

مخلفات الحرب ليبيا اللجنة العسكرية المشتركة 5 5 إعدام المتفجرات 70 طن من المخلفات اللجنة الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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