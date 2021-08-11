بينها مصر.. الكويت تدرس تشغيل الرحلات المباشرة مع 8 دول

بحث مجلس الوزراء الكويتي، تشغيل الرحلات المباشرة من 8 دول عربية وعالمية؛ من بينها مصر، وفقا لما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصادر مطلعة.

ووفقا للمصادر، فإنه من بين الوجهات التي تقدمت بها «الطيران المدني» لتشغيلها، هي وجهة مصر وبعض المدن بها مثل شرم الشيخ وأسيوط.

وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ قرار برفع السعة التشغيلية في مطار الكويت الدولي للرحلات القادمة والمحددة بنحو 5 آلاف قادم في اليوم، تمهيدًا لتشغيل تلك الوجهات الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم حسم تشغيل تلك الوجهات للحد من الارتفاع القياسي في أسعار تذاكر العودة، خصوصًا على الوجهات التي تشهد كثافة من المواطنين مثل دبي ولبنان.

وفي أواخر يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن مجلس وزراء الكويت يدرس في الوقت الراهن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى عدة دول عربية وأجنبية وعلى رأسها مصر والمغرب.

وقالت "القبس"، إن ذلك يأتي في الوقت الذي يبدأ فيه العد التنازلي على دخول قرار مجلس الوزراء بدولة الكويت بالسماح بدخول البلاد لغير الكويتيين المطعمين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا فيما ذكر مكتب الاتصال الحكومي في الكويت، أن الحكومة أعلنت أنها لن تسمح "بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة" لديها اعتبارا من أول أغسطس.

واستثنى البيان "الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم أقل من 16 سنة، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة على حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة".

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.