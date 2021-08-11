ضمن «حياة كريمة».. تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مجمعات صناعية بالمحافظات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مخططات التنمية تجري على قدم وساق في مختلف المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وأوضح "شعراوي"، أن المحافظات نجحت في تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة مجمعات صناعية وحرفية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا مراجعتها قبل البدء في إقامة المشروعات، لتفادي وجود أي مشكلات أو عوائق قانونية في تخصيص أراضي الدولة ضمن إقامة مشروعات تطوير الريف المصري.

وخلال لقاء جمع وزير التنمية المحلية مع 18 محافظًا لمراجعة موقف الأراضي، وبحضور بعض الجهات الأخرى، عرض ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المشارك في الحضور، الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

واستعرض المحافظين والنواب المتواجدين في اللقاء، الموقف الحالي للأراضي المطلوبة للمشروعات والتي بلغ إجماليها حتى الآن 3415 قطعة تم توفير أكثر من 85% منها.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبمشاركة عبر "فيديو كونفرانس" لكل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء شريف بشارة الإسماعيلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.