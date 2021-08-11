الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إقالة رئيس أركان الجيش في أفغانستان

الجيش الأفغاني
الجيش الأفغاني

أصدرت السلطات في أفغانستان، قرارًا بإقالة رئيس أركان الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة هيبة الله عليزاي، في المنصب، وفقا لـ"العربية".

يأتي ذلك قبل زيارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة مزار الشريف، التي تسعى طالبان للسيطرة عليها.

وأكد "غني" قدرة قواته على الدفاع عنها في وجه الحركة الإرهابية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن مزار الشريف لمنع سيطرة طالبان.

وأشار مراقبون إلى أنه في حال سيطرة حركة طالبان، على مزار الشريف تكون قد بسطت نفوذها على المناطق المناهضة لها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الثلاثاء، إن القوات تصدت بنجاح لهجوم مسلحي طالبان على مدينة مزار شريف، شمال أفغانستان، مشيرة إلى مقتل عدد من عناصر الحركة الإرهابية خلال صد الهجوم.

وكانت حركة طالبان سيطرت في وقت سابق على مدينة فايز آباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية أفغانية يسيطر عليها مقاتلو الحركة المتطرفة في أقل من أسبوع.

وقال النائب الأفغاني ذبيح الله عتيق إن طالبان استولت على فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في شمال أفغانستان لتكون عاصمة الولاية التاسعة التي تسيطر عليها بعد دخول الحركة عاصمة ولاية بغلان شمالي البلاد.

وأوضح النائب الأفغاني "في وقت متأخر من ليل أمس كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد، طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".

من جانبه قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن هناك مخاوف لدي الإدارة الأمريكية من سقوط العاصمة الأفغانية كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، قولهم: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لسقوط عاصمة أفغانستان في وقت أقرب بكثير مما كان يُخشى قبل أسابيع فقط، حيث أدى التفكك الأمني ​​السريع إلى مراجعة تقييم استخباراتي صارم يتوقع سقوط كابول في غضون ستة إلى 12 شهرًا من مغادرة الجيش الأمريكي.

أفغانستان هيبة الله عليزاي القوات الخاصة قائد القوات الخاصة طالبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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