الحوثيين يقتحمون عيادة تابعة للأمم المتحدة وينهبون لقاحات كورونا

اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في اليمن عيادة طبية تابعة لموظفي الأمم المتحدة بمدينة الحديدة غربي اليمن، ونهبت ما تحتويه من لقاحات ضد الوباء وفقا لما لوكالة 2 ديسمبر الإخبارية اليمنية.



وقالت "وكالة 2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية، عن مصدر مطلع: إن القيادي الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني والمعين من قبل الميليشيا مديراً لأمن المحافظة ومجموعة من مسلحيه اقتحموا العيادة التابعة لموظفي برنامج الأغذية العالمي، ونهبوا كمية كبيرة من لقاحات ضد كورونا.

وأكد المصدر أن القيادي الحوثي ومسلحيه منعوا بالقوة موظفي الأمم المتحدة من أخذ اللقاح ضد الفيروس.

بدوره، عبر وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، عن استنكاره لهذه الواقعة، مطالباً بنقل البعثة الأممية للحديدة إلى منطقة محايدة خارج سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثي.

يأتي هذا فيما قتل عدد من عناصر الحوثيين وأصيب العشرات في قصف مدفعي وجوي استهدف مواقعهم وتعزيزاتهم في أطراف محافظة مأرب.

وذكرت قناة الفضائية اليمنية أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات الحوثيين، في جبهة رحبة، بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قصفا على تعزيزات للمليشيا في مواقع متفرقة، بأطراف المحافظة ذاتها.

كما التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن وليام جريسلي.

الوضع الإنساني في اليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن ومجالات التعاون والتنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة في التدخلات الإنسانية المختلفة، إضافة إلى نتائج الزيارات الميدانية الأخيرة للمنسق المقيم إلى عدد من المحافظات اليمنية.

وأعلن وزير الخارجية اليمني في بيان له، ان النشاط الملموس للمنسق المقيم لإعادة تقييم التدخلات الإنسانية وتفعيل العمل الإغاثي وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمواجهة الاحتياجات الكبيرة الناجمة عن الأزمة الإنسانية، مشددا على حرص الحكومة على تسهيل أداء مختلف هيئات الأمم المتحدة والعمل معها في المسارين الإغاثي والتنموي، وبناء قدرات موفري الخدمات الحكوميين، وتعزيز فرص التعافي في مختلف القطاعات، باعتبارها جوانب مهمة للتهيئة للسلام والاستقرار.