رفع 288 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى طنطا

قال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ، إنه تم رفع 288 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة، من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه شدّد طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

فيما قال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 218 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وفي إطار متصل، عقد طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا مطولًا على مدار 3 ساعات مع وفد من وزارة التنمية المحلية والفريق الاستشاري لمشروع كتشينر لمناقشة خارطة الطريق للمشروع والتي تتضمن إنشاء مصانع جديدة لتدوير القمامة بكل من دفرة ومركز قطور وكذلك إقامة نقطة وسيطة بمركز السنطة، بجانب إنشاء مراكز صيانة حديثة لسيارات ومعدات الحملات الميكانيكية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة لكافة القرى والعزب والوحدات المحلية المطلة على مصرف كتشينر بمحافظ الغربية.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على وجود دعم كامل من السيد وزير التنمية المحلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظ الغربية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى بكل طاقتها ومواردها إلى رفع مستوى أداء المنظومة مع تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه، والذي يعتبر أحد أكبر وأهم المصارف التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث، حيث يمتد المصرف بطول يزيد عن ٦٨ كم منها ٢٢ كم في محافظة الغربية، تبدأ من المحلة الكبرى مروراً بحدود محافظة كفر الشيخ وحتى البحر المتوسط.

كما أوضح المحافظ أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث، مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة تقدر بحوالي ٢٥ مليون يورو بدعم من (البنك الدولي للإعمار، الاتحاد الأوربي ووزارة التنمية المحلية) ، على أن يتم الاستفادة بهذا المشروع خلال ٥ سنوات هي مدة تنفيذ المشروع.

ومن جانبهم، أكد الوفد المشارك أن المشروع سيهتم بجميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة من الجمع والنقض والمعالجة وإعادة التدوير مع إنشاء مدافن صحية وفق معايير أوروبية وتكنولوجيا حديثة مطابقة للقوانين المصرية والدولية، وذلك بهدف الحد الكامل من التلوث الموجود حالياً في المصرف.

جاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور مهندس احمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أمل زكريا مستشارة وزير التنمية.