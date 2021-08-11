«فيسبوك» يضع حدا لعملية تضليل إعلامى حول اللقاحات المضادة لكورونا

فيسبوك يضع حدا لعملية تضليل إعلامي حول اللقاحات المضادة لكورونا

أعلن موقع فيسبوك، أنه وضع حدًا لعملية تضليل إعلامي سعت إلى نشر معلومات مغلوطة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر خداع مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى تأييد مزاعم كاذبة.

ووصفت شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر العملية بأنها "غسل لمعلومات مضللة" سعت إلى إضفاء طابع الصحة على مزاعم خاطئة من خلال نشرها بواسطة شخصيات طيّبة السمعة.

وتبيّن أن المؤثرين الذين انطلت عليهم الخدعة كانوا ضحية حملة تضليل أدارتها شركة التسويق البريطانية "فازي" انطلاقًا من روسيا، وفق "فيسبوك".

وقال رئيس قسم تقصي التهديدات العالمية في "فيسبوك" بين نيمو، في مؤتمر صحفي: "كان الافتراض أن المؤثرين لن يقوموا بأي من واجباتهم، لكن اثنين منهم فعلا ذلك".

وتابع نيمو: "إنه حقًا بمثابة إنذار كونوا حذرين عندما يحاول أحدهم تلقينكم قصة ما، قوموا بإجراء بحثكم الخاص".

وقال "فيسبوك"، إنه حذف في يوليو 65 حسابًا و243 حسابًا على منصة إنستجرام على صلة بالحملة، وقام بحظر التعامل مع شركة "فازي".

واستهدفت الحملة بشكل أساسي الهند وأمريكا اللاتينية وأيضًا الولايات المتحدة في خضم بحث الحكومات المصادقة على استخدام اللقاحات لمكافحة الجائحة، وفق نيمو.

وأعلن "فيسبوك"، أن شبكة الحسابات المزيفة سعت العام الماضي إلى نشر معلومة خاطئة تفيد بأن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا سيحوّل متلقّيه إلى شمبانزي.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.