روسيا تؤكد ضرورة التصدى لأى تسلل محتمل للإرهابيين من أفغانستان

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أهمية أن يكون حلفاء وشركاء روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد للتصدي لأي تسلل محتمل للإرهابيين من أراضي أفغانستان.

وأشار «شويجو» - في كلمة أدلى بها خلال المنتدى الشبابي «أرض الأفكار» الذي يعقد بموسكو- إلى أن حركة «طالبان» أبعدت القوات الحكومية من مناطق عديدة بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأنها تسيطر على الحدود مع أوزبكستان وطاجيكستان.

وأضاف أن «المخاطر التي كانت أفغانستان مصدرها في وقت سابق، وهي تهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين إلى بلادنا عبر طاجيكستان وقرجيزيا وأوزبكستان، لم تتقلص»، مشيرًا إلى أنه «من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن يكون زملاؤنا وحلفاؤنا وشركاؤنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستعدون لذلك، ونحن نعمل كل بوسعنا في هذا الصدد».

وتابع الوزير الروسي: «من المهم بالنسبة إلينا أن تكون القوات المسلحة لطاجيكستان وأوزبكستان مستعدة للتصدي للاستفزازات المحتملة، على الرغم من أن طالبان وقادتها يقولون إنهم لن يحاولوا القيام بأي أعمال عدائية وعبور الحدود وشن هجمات على الأراضي المجاورة».

وأشار إلى أن روسيا تساعد في تحديث جيوش دول المنطقة، وأن العديد من ضباط أوزبكستان وطاجيكستان وقرجيزيا وكازاخستان يتلقون التعليم في الكليات العسكرية الروسية، وأن لدى روسيا قاعدتين عسكريتين في طاجيكستان وقرجيزيا.

وأعاد وزير الدفاع إلى الأذهان أن القوات الروسية أجرت تدريبات مشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان، تمكنت من خلالها التأكد من الجاهزية القتالية للقوات وتحديد نقاط الضعف فيها، مؤكدًا أن مثل هذه التدريبات ستستمر في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، أنهت روسيا، المناورات العسكرية المشتركة في طاجيكستان، على الحدود مع أفغانستان، حيث سيطرت طالبان على عدة عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها.

تثير المكاسب الإقليمية لطالبان القلق بين جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، وقد كثفت روسيا مناوراتها العسكرية فيها في الأسابيع الأخيرة، فبعد تدريبات أولية في أوزبكستان، أجرت تمارين أكثر أهمية في طاجيكستان منذ أسبوع.

وشاهد صحفي في وكالة «فرانس برس» في موقع التدريب في خرب ميدون في طاجيكستان، مروحيات عسكرية وطائرات مقاتلة تحلق ورتل دبابات في هذه المنطقة بالقرب من الحدود مع أفغانستان.