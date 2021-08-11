ضبط 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من القبض على تشكيل عصابي، مكون من 3 أشخاص تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية والتوك توك تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بورود عدة بلاغات سرقة درجات نارية توك توك وموتوسيكل بدائرة المركز.

بتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب هذه السرقات كل من (م. ا. ع)، 25 عامًا، يقيم دائرة مركز أخميم، و(ا. ع. ا) 30 عامًا، و(ح. ع) 23 عامًا، يقيمان ناحية قرية الصوامعة.

دلت التحريات، قيام المتهمين بتشكيل فريق عصابي فيما بينهم لسرقة المركبات البخارية ليلًا تحت تهديد السلاح.

تم ضبط المتهمين، بحوزتهم أسلحة بيضا، كما عثر معهم على عدد 2 توك توك وعدد 2 دراجة بخارية موتوسيكل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان أصيب ثمانية أشخاص بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم، إثر نشوب مُشاجرة بين أبناء عمومة؛ وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى طهطا العام وصول 8 أشخاص مُصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر نشوب مُشاجرة بين ابناء عمومة بدائرة مركز طهطا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين نشوب مُشاجرة بالعصي والشوم بين كلاً من:"أنور. ا. م - 48 سنه - عامل، ولید. خ. ا - 21 سنه - عامل، شادیة. ش. ا - 42 سنه - ربة منزل، ھدى. ا. ع - 35 سنه - ربة منزل"، طرف أول، مصابین بجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم.

وكلاً من:"كمال. ع. ا - 52 سنه - عامل، عزه. ا. م - 46 سنه - ربة منزل، نجاح. ا. م - 40 سنه - ربة منزل، صابر. م. م - 57 سنه - عامل"، طرف ثانٍ، مُصابين بسحجات وكدمات مُتفرقة بالجسم، والطرفين ابناء عمومة، وبسؤالهم قرروا نشوب المشاجرة بينهم لخلافات الجيرة القائمة فيما بينهم ولهو الأطفال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.