الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو أسيوط»: المحافظة شهدت زيادة في حجم الطاقة التشغيلية مؤخرًا

على حمزة
على حمزة

قال على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن محافظة أسيوط شهدت زيادة في حجم الطاقة التشغيلية خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى زيادة أعداد المصانع والطلب على المنتجات المصرية. 

وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك تحسن ملحوظ وملموس على أرض الواقع في القطاع الصناعي، وذلك يرجع إلى فضل ووعى القيادة السياسية وتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي على أكمل وجه، بالإضافة إلى توجه البنك المركزي المصري إلى إطلاق المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد ضرورة إنشاء مصانع خارج المدن الصناعية، والتوجه نحو القرى والمراكز، لتشغيل أبناء القرى واستغلال موارد المراكز والمحافظات.

وتابع أن النهضة التنموية في محافظة أسيوط لم تقتصر على الصناعة فقط، وإنما شملت عدد كبير من القطاعات مثل الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تمهيد ورصف الطرق لسهولة حركة التجارة من وإلى المصانع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المواطن.

وأكد، أن هناك عدد كبير من الأسر التى تعاني من الفقر استفادت من مبادرة حياة كريمة، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال 7 سنوات الماضية واهتمامه بالمواطن المصري وصحته.

مستثمرو اسيوط الطاقة التشغيلية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين فرص العمل الصعيد اقتصاد

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