تونس.. اندلاع أكثر من 150 حريقا خلال 36 ساعة

قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، مساء اليوم، إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقا، دون تسجيل أي ضحايا بشرية.

وأضاف معز تريعة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية، أن من بين تلك الحرائق 12 حريقا في الغابات، مؤكدا عدم تسجيل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو المنقضي.

كما أكد الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية أن 6 حرائق في الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.

ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حاليا إطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين دراهم، فيما شب الحريق الثالث في منطقة عين سلام.

وفي ولاية الكاف تشتغل النيران حاليا بحريق في غابة بمنطقة الطوريف، ووفق آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي تجاوزت درجات الحرارة في ولايتي بنزرت وجندوبة 48 درجة مئوية و44 درجة بولاية الكاف.

واكد الناطق باسم ديوان الحماية المدنية انه تم اجلاء 9 عائلات خلال الساعات الاخيرة توقيا من الحرائق التي اندلعت بالغابات ببعض الجهات والتي بلغ عددها 12 حريقا، مشددا في هذا الصدد على أنه لم تسجل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو الماضي، وان الحرائق قرب التجمعات السكنية بالغابات طالت أساسا أكواخا لإيواء الحيوانات أو لتجميع الاعلاف .

ومنذ شهر يونيو الماضي والى غاية يوم أمس الإثنين سجلت الحماية المدنية 165 حريقا في الغابات أتت على مساحة مقدرة بحوالي 4810 هكتارات، في حين شهدت السنة الماضية و في نفس الفترة تحديدا 160 حريقا طالت نيرانها 2144 هكتارا في المناطق الغابية، وفق نفس المصدر.