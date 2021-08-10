الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم| اتفاقية لتدريب حديثي التخرج.. وتعيين 26 شاباً بشمال سيناء

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، حيث شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم بديوان عام الوزارة مراسم  التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة أوراكل، وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر في التحول الرقمي، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "oracle workforce development program"، والذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية.

 

https://www.dostor.org/3536121
 

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 102 شاباً مسجلين من راغبي العمل خلال شهر يوليو الماضي.

 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و12 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة، وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأة  يعمل بها 110 عمال.

 

https://www.dostor.org/3535911

 

فيما أعلن محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، عن قيام المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً واجتماعياً، بصرف منحة زواج لعامل بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 5 آلاف جنيه.

 

كما قامت المديرية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

 

https://www.dostor.org/3535929

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان اتفاقية تعاون شركة أوراكل التحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

أسامة ربيع يكشف حقيقة انخفاض عدد السفن المارة بقناة السويس

الزمالك يتصدر الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«دولة جديدة».. ماذا قدمت «حياة كريمة» حتى الآن؟

نقل ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا بطائرة مجهزة لاستكمال علاجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟