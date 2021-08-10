حصاد «القوى العاملة» اليوم| اتفاقية لتدريب حديثي التخرج.. وتعيين 26 شاباً بشمال سيناء

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، حيث شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة أوراكل، وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر في التحول الرقمي، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "oracle workforce development program"، والذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية.

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وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 102 شاباً مسجلين من راغبي العمل خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و12 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة، وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأة يعمل بها 110 عمال.

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فيما أعلن محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، عن قيام المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً واجتماعياً، بصرف منحة زواج لعامل بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 5 آلاف جنيه.

كما قامت المديرية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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