«القوى العاملة»: تعيين 26 شاباً والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 102 شاباً مسجلين من راغبي العمل خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار وزير القوى العاملة‘ إلى أن المديرية قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و12 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة، وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأة يعمل بها 110 عمال.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، قامت بتعيين 31 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 171 شاباً مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

كما قامت المديرية، باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.