مصرية تعيش بإيطاليا تشكر الرئيس السيسي بعد تمكينها من منزلها ( فيديو)

وجهت سيدة مصرية تعيش بدولة إيطاليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب حل مشكلتها التي كانت قد عرضتها من خلال فيديو مباشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن استولى مالكي العقار التي تمتلك فيه وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية، على شقتها، وسرقة محتوياتها، وعدم تنفيذ حكم المحكمة بالتمكين منزلها.

وأعربت شيرين صفوت، خلال فيديو قامت ببثه اليوم، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن سعادتها، بعد أن تم الاستجابة إلى شكوتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت خلال الفيديو: «الحمد لله إن صوتي وصلك ياريس، أنا بنتك وفي الغربة، واستنجدت بيك، والحمد لله صوتي وصلك بعد فيديوهاتي، شكرًا ياريس، شكرا يا مصر وشكرا لكل حد وقف معايا في مشكلتي وقضيتي، بدعوة أو برسالة.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الروحي لكل المصريين، قد استجاب لشكوتها، وتم حلها على الفور، متابعة «نحن بالفعل في مصر جديدة على عهدك يا ريس».

وأوضحت أن والدتها قد تمكنت من الشقة السكنية الخاصة بها في محافظة الإسكندرية، بعد أن كان قد تم الإستيلاء عليها وسرقة محتوياتها منذ عام 2019، كما قام المعتدين ببناء حائط أمام باب الوحدة السكنية لمنع دخول والدتها الشقة المملوكة لها، عن طريق البلطجة، وذلك بعد أن حصلت بحكم قضائي على التمكين من الشقة الخاصة بها، ضاربين بالقانون عرض الحائط.

وأكدت أن جميع الجهات المعنية قد ساندتها حتى تمكنت من الشقة الخاصة بها في محافظتها الإسكندرية، مشيرة إلى أن لديها احكام قضائية على من قاموا بتلك الأفعال، متمنية أن يتم القبض عليهم، لما اقترفوه في حقها، مؤكدة أن القانون فوق الجميع.