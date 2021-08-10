«الداخلية» تحبط 3 عمليات تهريب مخدرات قيمتها 188 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية على مدار الـ 24 ساعة الماضية 3 ضربات قاضية لتجار السموم، حيث نجحت في إحباط تهريب مخدرات قيمتها 188 مليون جنيه.



وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد جلب عناصر تشكيل عصابى كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب.

فقد تابعت الإدارة وصول (مركب) قادم من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة، تم استهداف المركب المشار إليه وأمكن ضبط عناصر التشكيل 15 شخصا "14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول".

وبتفتيش المركب تم ضبط (36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت حوالى 5,132,250 قرصا)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"؛ لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (180٫000٫000– مائة وثمانون مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي واقعة أخرى، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن (القليوبية) نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وعُثر بحوزته (20,000 قرص مخدر – 30 طلقة خرطوش عيار 12 مم - مبلغ مالى - هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,600,000 – مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

وبمواجهة المتهم أيد ماجاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة ثالثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات والسلاح.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة القسم) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش، 2 بندقية، مسدس، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى أكثر من 5 ملايين جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، واستخدام الأسحلة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.