الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ترقبوا.. الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة هنا عبر رابط الدستور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، والذي قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لإعلانها، مؤكدة أنه سيتم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة بالإضافة إلى أنه سيتم رفعها أيضا على موقع الدستور.

نتيجة الثانوية العامة 2021 

وأكدت مصادر أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالى. 
يذكر أن تلك الامتحانات تم تأديتها وسط انتشار فيروس كورونا وأيضا مع صعوبة بعض الامتحانات كانت هناك العديد من الشكاوي من الطلاب ، وقد سيطرت حالة من القلق والتوتر لهذا ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور  على ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه سوف يتم رفع نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) ويمكن الحصول على النتيجة بإتباع الخطوات التالية:-

-تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال رابط موقع الدستور (من هنا).

-إدخال بيانات الطالب ( الاسم، الرقم القومي، محافطة الإقامة).

-تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

-كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

-كتابة رقم جلوس الطالب.

-الضغط على زر الاستعلام.

موعد تظلمات الثانوية العامة

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نسب النجاح هذا العام والتي تم الانتهاء من تصحيحها هي مطمئنة لجميع الطلاب ، وأنها أقرب للسنوات الماضية ، ويؤكد على أنه ليس هناك داعي للقلق بين الطلاب.

كما صرحت الوزارة أنه سوف يتم فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية لمدة أسبوعين بعد ظهور النتيجة، مقابل دفع 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية في مصر.

وذكرت الوزارة أيضا إنه لن يتم الإعلان عن أي نسب نجاح إلا من خلال المؤتمر التي ستعقده الوزارة قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، منعا لإثارة أي نوع من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجه الثانويه العامه وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021 رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

أسامة ربيع يكشف حقيقة انخفاض عدد السفن المارة بقناة السويس

الزمالك يتصدر الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«دولة جديدة».. ماذا قدمت «حياة كريمة» حتى الآن؟

نقل ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا بطائرة مجهزة لاستكمال علاجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟