ترقبوا.. الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة هنا عبر رابط الدستور

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، والذي قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لإعلانها، مؤكدة أنه سيتم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة بالإضافة إلى أنه سيتم رفعها أيضا على موقع الدستور.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكدت مصادر أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالى.

يذكر أن تلك الامتحانات تم تأديتها وسط انتشار فيروس كورونا وأيضا مع صعوبة بعض الامتحانات كانت هناك العديد من الشكاوي من الطلاب ، وقد سيطرت حالة من القلق والتوتر لهذا ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه سوف يتم رفع نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) ويمكن الحصول على النتيجة بإتباع الخطوات التالية:-

-تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال رابط موقع الدستور (من هنا).

-إدخال بيانات الطالب ( الاسم، الرقم القومي، محافطة الإقامة).

-تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

-كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

-كتابة رقم جلوس الطالب.

-الضغط على زر الاستعلام.

موعد تظلمات الثانوية العامة

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نسب النجاح هذا العام والتي تم الانتهاء من تصحيحها هي مطمئنة لجميع الطلاب ، وأنها أقرب للسنوات الماضية ، ويؤكد على أنه ليس هناك داعي للقلق بين الطلاب.

كما صرحت الوزارة أنه سوف يتم فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية لمدة أسبوعين بعد ظهور النتيجة، مقابل دفع 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية في مصر.

وذكرت الوزارة أيضا إنه لن يتم الإعلان عن أي نسب نجاح إلا من خلال المؤتمر التي ستعقده الوزارة قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، منعا لإثارة أي نوع من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور.