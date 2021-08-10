تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 3 بقتل شاب دافع عن فتاة من التحرش

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام 3 طلاب وعامل بالشروع في قتل شاب ثأرًا منه لقيامه بالدفاع عن فتاة، وتمكينها من الهرب منهم أثناء تحرش المتهمين بها بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، في القضية رقم ۶۵۰۸/ ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۱ جنایات دار السلام، والمقيدة برقم ٧٤٧ لسنة ۲۰۲۱ کلي حلوان.

وفي هذا التقرير نستعرض تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بأقوال - رائد شرطة ومعاون أول مباحث قسم دار السلام، بصحة ماجاء بأقوال سألفيه ، وأن تحرياته السرية دلته علي أن الشاهدة الثانية حال سيرها بالطريق العام تعرضت لتحرش لفظي من قبل المتهمين مستقلي إحدى الدراجات ثلاثية الإطارات وأثناء محاولتها إبعادهم هبط المتهم الأول من المركبة المار بيانها وقام بصفع الفتاة علي وجهها فإستغاثت بالصراخ طالبة نجدتها.

وأضاف أنه وعلي إثر ذلك تنامي إلى مسامع المجني عليه نداءها والذي تصادف وجوده بمحل الواقعة فتوجه صوبها لدرء الاعتداء عنها حتى مكنها من الفرار إلا أن ما قام به آثار حفيظة المتهمين فجال بخطارهم نية إزهاق روحه ونفاذا لما وغر بصدرهم وتوافقت إراداتهم عليه، وهبط الثاني والثالث والرابع من ذات المركبة ملتفين حول المجني عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه وتهيئته للمتهم الأول للاعتداء عليه فقام الأخير باستلال سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) من بين طيات ملابسه وکال به لضحيته ضربة واحدة استقرت في أعلى يسار صدره بجوار القلب قاصدأ الإجهاز عليه فأحدث به الإصابة القاتلة التي أورى عنها تقرير الطب الشرعي إلا أن المتهمين لم يبلغوا مقصدهم لتدارك خصمهم بالعلاج من قبل المستشفي.

وأوضح أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين.

جاء بأقوال "ن ف" ۲۱ سنة - طالبة خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حتى انحرفت عليها وقام المتهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة المار بيانها وقام بصفعها علي وجهها فاستغاثت صارخة فحضر المجني عليه للدفاع عنها حتى مكنها من الهرب، ففوجئت بباقي المتهمين هابطين من ذات المركبة ملتفين حول المدافع عنها حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه وتهيئته للمتهم الأول الذي استل سلاح أبيض من طيات ملابسه وكال به للمجني عليه ضربه واحدة استقرت في الناحية اليسرى لصدره بجوار قلبه له طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي عن كونها تؤدي إلى القتل إلا أن أثر جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.