موريتانيا تستعد لإطلاق أكبر حملة للتطعيم ضد كورونا

قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيد ولد الزحاف: إن بلاده ستطلق اعتبارا من يوم الخميس 12 أغسطس أكبر حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا تستمر أسبوعا وتهدف لإعطاء جرعات لثلاثمائة ألف شخص أي أكثر ممن تلقوا اللقاح منذ بدء الحملة في مارس الماضي حتى الآن.

ودعا الوزير في لقاء عبر تقنية الفيديو مع وزير الداخلية وولاة المحافظات ومديري الصحة اليوم الثلاثاء: الطواقم الجهوية والمركزية بالانخراط في إنجاح حملة التلقيح المرتقبة والسهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: أن التطعيم خلال هذه الحملة سيكون مفتوحا أمام جميع الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق وأن اللقاح سيكون متوفرا في جميع المنشآت الصحية.

وتأتي هذه الحملة الجديدة والثانية من نوعها لحمل الموريتانيين والمقيمين على التطعيم بعد وصول دفعة جديدة من 300 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبادرة " كوفاكس" العالمية.