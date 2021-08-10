تعرف علي توصيات مجلس الشيوخ بشأن التوسع فى المدارس اليابانية

وجه مجلس الشيوخ عدد من التوصيات البرلمانية المهمة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع التعليم والبحث العلمي وفي مقدمتها التوسع في المدارس اليابانية.

تأتي هذه التوصيات ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي:

1- توصي اللجنة بأهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية .

2- زيادة مخصصات البحث العلمي وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي .

يشار إلي أن الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 تُقدر نحو 65.3 مليار جنيه، منها 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة (54.2 مليار جنيه جهاز حكومى – 2 مليار جنيه هيئات اقتصادية – 0.2 مليار جنيه مركزية)، إلى جانب 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.

ووفقا لبيانات خطة التنمية للسنة المالية 21/2022 فقد تم تخصيص مبلغ 4 مليارات و711 مليون جنيه من الخزانة العامة لاستكمال البنية الأساسية وشراء التابلت، و251 مليون جنيه لاستكمال تجهيزات المدارس المصرية اليابانية، و2 مليار جنيه لفصول الفراغات الذكية، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات و450 مليون جنيه استثمارات موجهة لهيئة الأبنية التعليمية.