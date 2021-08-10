تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام والخدمات والخاص في كفر الشيخ

قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، والخدمات، والخاص لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، موضحاً أن الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام المنتظم ٢٤٦ درجة، والثانوى العام منازل ٢٢٠ درجة، والثانوى العام خدمات ١٨٥ درجة، والثانوى العام خاص ١٥٠ درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية.

كما اعتمد اللواء جمال نورالدين، تنسيق فصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية، ١٧٥ درجة للقبول بمدارس التعليم الصناعى ٣ سنوات، و١٥٠ درجة للقبول بمدارس التعليم الزراعى .

قال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على ان يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة .

وكان المهندس محمد الصمودي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، قد تقدم بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، يطالبه فيه بخفض درجات القبول بالثانوي بكل أنواعه، وتحديدا الثانوية العامة والتمريض.

وقال: “ورد إلينا الكثير من طلبات أهالينا أولياء أمر طلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام يتضررون من ارتفاع التنسيق لهذا العام ونظرا للظروف التي مر بها الجميع جراء جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الأهالي والطلاب وأيضا الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤزم الأمر ولا تمكن الكثير من الطلاب بالالتحاق بنوعية التعليم التي طالما حلموا بها”.

وتابع النائب، في طلبه للمحافظ: أنه “للحفاظ علي أبنائنا الطلاب ورحمة بأهاليهم نلتمس من سيادتكم الموافقة علي تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية، وبصفة خاصة الثانوي العام وثانوي التمريض تخفيفا علي الطلاب"