في عيد ميلادها.. سر رشاقة كايلي جينر ونضارة بشرتها

تعشق الجمال، لا تخطيء أبدا في إطلالاتها سواء كانت على السجادة الحمراء أو حتى عند التقاط صور، فيديوهات خاصة عبر موقع الصور "انستجرام"، تتابع كل ما هو جديد في عالم الموضة بالإضافة إلى مجموعتها الأكثر مبيعًا من أحمر الشفاة، فهي تمتلك خط ماكياج يحمل اسمها، كايلي جينر التى يصادف اليوم عيد ميلادها.

وتستعرض “الدستور” روتين “كايلي” الصباحي، وكيف تحافظ أصغر مليارديرة في العالم على مكانتها، بإتباعها روتين يحافظ على صفاء بشرتها ولمعانها طوال الوقت.

تحرص “كايلي” على استخدام الغسول المناسب والمرطبات صباحًا ومساءًا والتقليل من استخدام الماكياج الذي يحتوي على مواد كيميائية بالإضافة لغيرها من الأمور التى تساعدها على تنقية البشرة .

كايلي جينر

تبديل المياه الغازية بالشاي الأخضر

السر في ظهور كايلي جينر ببشرة صافية طوال الوقت يرجع لحرصها على تناول الشاي الأخضر ما لا يقل عن كوبين في اليوم و8 أكواب من الماء للتنقية من السموم.

منتجات تحرص على استخدامها

قبل الذهاب للنوم لتنظيف البشرة من آثار الماكياج لابد من الحرص على التنظيف بعمق من خلال استخدام منظف NIP + FAB Glycolic Cleanserأما لتحت العين تستخدم NIP +FAB Kale Fix Pads لإزالة آثار مكياج العين برفق مع العناية بمنطقة محيط العين.

مستحضرات تقتنيها عند السفر

لكي تحافظين على بشرتك نقية ويتم تغذيتها بصورة عميقة ومنعشة عليكى استخدام المرطبات الأول هو NIP +FAB Dragon Blood Fix. كما تحرص النجمة على تقليل استخدام الماكياج أثناء السفر، مع الاهتمام بالماسكات المرطبة للبشرة.