«الأم الحنون».. أسما شريف منير تروي موقفًا جمعها بالراحلة دلال عبد العزيز

تحدثت المذيعة أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، خلال استضافتها في برنامج "أنا وبنتي" الذي قدمته مع والدها الفنان شريف منير، ووصفتها بـ"الأم الحنون"، ومثال الوالدة والجمال والطيبة.

وشاركت أسما شريف منير، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة من الصور من كواليس تصوير الحلقة، ظهرت خلالها مع والدها إلى جوار دلال عبد العزيز وميرفت أمين ضيفتي البرنامج.

وكتبت أسما على الصور والفيديو الذي نشرته: "في الحلقة دي اتعلمت حاجات كتير عن الصداقة، الله يرحمها كانت صديقة بمعني الكلمة، وعرفت عنها قد إيه هي صاحبة واجب، مفيش عزاء مكنتش فيه، وعشان كده عزاءها كان مليان بناس بتدعيلها وبتحبها بجد مش واجب و خلاص".

وتابعت: "سيرتها طيبة وده واضح جداً للكل، بناتها شبهها طيبين، كانت زوجة وأم عظيمة وست جميلة وكل الناس بتحبها، وده كلنا عرفناه من كل الفيديوهات وكلام كل الناس عنها، كلنا هنمشي دي الحقيقية الوحيدة، لازم نفكر هنسيب إيه لما نمشي أو إزاي ممكن الواحد يسيب سيرة طيبة عشان الناس تدعيله".

واختتمت أسما شريف منير حديثها عن دلال عبد العزيز بالدعاء لها: "اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلى جوارك اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا يصبر الاهل كلهم لانه وجع رهيب ووقت قصير، اختبار بجد صعب، ربنا يجبر بخاطرهم".

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وحضر الجنازة إلهام شاهين وهالة سرحان بوسي شلبي ورشوان توفيق وسمير صبري وإسعاد يونس، وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وأحمد فهمي وهنا الزاهد وكريم فهمي ويوسف الشريف وإنجي علاء وفيفي عبده وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وشريف منير ودينا ودينا الشربيني ونضال الشافعي.