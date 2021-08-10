الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متغيبة من 9 سنوات

لمطابقتها مع جثة.. ندب الطب الشرعي لأخذ البصمة الوراثية من والدي طفلة

البصمة الوراثية
البصمة الوراثية من والدي طفلة

أمر المستشار محمد الفقى رئيس نيابة طنطا، بندب الطب الشرعى لأخذ عينات البصمة الوراثية من والد ووالدة الطفلة سارة، التى عثروا على جثتها مدفونة حية بمقابر العائلة بعد تغيبها منذ 9 سنوات تقريبا، وذلك لتحديد صلتهم بالجثة.

كانت أسرة من محافظة الغربية، قد عثرت على رفات جثة (جمجمة وهيكل عظمي لطفلة ترتدي ملابسها كاملة)، يؤكدون أنها ابنتهم بعد تغيبها بـ 9 سنوات حيث تغيبت منذ عام 2012، وذلك داخل مقابر شوني بطنطا، بمحافظة الغربية، مؤكدين أن الهيكل العظمي لنفس الطفلة التي اختفت من أمام منزلهم ولم يجدوا أى أثر لها منذ 9 سنوات، وتؤكد أسرة الطفلة أن الجثة لابنتهم مطالبين بكافة وسائل النفي والإثبات لتطبيقها على حالتهم. 

- والدة الطفلة تروي تفاصيل يوم اختفائها

وتروي والدة الطفلة لـ"الدستور"، أنهم فقدوا طفلتهم سارة، منذ يوم الجمعة الثانية بشهر يوليو من عام 2012 من أمام منزلهم حيث كانت تلهو أمامه، وانهم منذ ما يقرب من 10 أيام وأثناء عملية ترميم مقابر الأسرة وجد 4 عمال يقومون بالترميم هيكل عظمي لطفلة داخل المقبرة، ترتدي ملابسها كاملة ولم تُكفن شرعيًا وتم وضعها خلسة داخل المقابر، وبما أن محضر التغيب تم قيده ضد مجهول وتم حفظه، توجهت والدة ووالد الطفل للنيابة العامة وطالبوا بإعادة فتح المحضر والتحقيق في الواقعة من جديد وهو ما تم بالفعل وتم إستدعاء الشهود. 

 

وتؤكد والدة الطفلة أنها بوصف الملابس التي ترتديها الجثة حيث الفستان الأحمر التي وجد العمال جثة الطفلة ترتديه، هي إبنتها ولكن المحامي طلب من النيابة تحليل (DNA)، لعظام الطفلة والأمة والاب لمطابقة البصمة الوراثية، حتى يتم التحقق من الموضوع تمامًا، تمهيدًا للحصول على حقها بعد الجزم يقينًا بأنها طفلتهم.

- خلاف سابق بين والدها وأحد الأشخاص على قطعة أرض

 وتضيف والدة الطفلة، أنه كان هناك خلاف بين والدها وأحد الأشخاص حول قطعة أرض وكانت البنت وتدعى سارة عمرها وقت الخطف ثلاث سنوات، هدد الطرف الآخر زوجها بحرق قلبه على أحد أبنائه ووقتها اختفت الطفلة، وظلت هي على مدى 9 سنوات تحلم برجوعها حية، وتتهم الأم الرجل الذي كان على خلاف مع والد الطفلة، بأنه من قام بذلك ووجهت له الاتهام في النيابة العامة التي أمرت بإعادة فتح التحقيق.

 وتناشد الأم المسؤولين، أن يساعدوها في الحصول على حق ابنتهم التي عاشوا يحلمون بعودتها لأحضانهم، مؤكدة أنها كانت تشتري لإبنتها المفقودة العاب وملابس مثل باقي إخواتها وكانت تعيش على أمل رجوع ابنتها الغائبة، إلي أن وجدت جثتها مدفونة في التراب دون حتى تغسيلها وتكفينها بالطرق الشرعية. 

 

ويؤكد احمد حمد، محام أسرة الطفلة، أن النيابة قامت بتعيين حراسة على الجثة الموجودة بمقابر شوني بطنطا، منذ تقديم البلاغ لحين إجراء تحليل الـ (DNA)، لبيان صحة كلام الوالدين وفتح ملف القضية وتكليف المباحث بإعادة التحريات حول الواقعة لبيان هل إدعاء أسرة الطفلة المختفية حقيقي من عدمه، وذلك عقب تحليل البصمة الوراثية الذي طلبه من النيابة ووافقت النيابة عليه، وسيتم اليوم عقب ما تم استخراج الرفات.

اخذ عينات البصمة الوراثية والد ووالدة الطفلة والأم كنت بشتري لإبنتى المفقودة ألعاب وملابس مثل باقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

وزير التعليم يكشف حقيقة إرسال نتيجة الثانوية العامة على تابلت الطلاب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مصادر بـ«التعليم»: الفتيات يكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

«الوزراء» يكشف حقيقة فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني