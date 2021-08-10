شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء ودرجات الحرارة التي ستشهدها مصر.

وقال شاهين لـ"الدستور" إنه سيسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4.

وأشار شاهين أنه يسود غدًا الأربعاء ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتوقع شاهين أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما يؤدي نشاط الرياح لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 37-25، بينما تكون درجة الحرارة في الاسكندرية 33-26 وتكون أعلى درجة العظمى والصغرى في الوادي الجديد بين 42-27، أسوان 42-28، الأقصر 42-28، قنا 44-27 درجة، أبوسمبل 43-28، بني سويف 38-28، أسيوط 42-28، المنيا 40-29، الفيوم 40-28، سوهاج 42-29 درجة، شبين الكوم 41-27، شلاتين 41-30، الإسماعيلية 41-24 درجة.

وتوقع شاهين أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة، والموج من مترين إلي مترين ونصف.

وكشف شاهين عن أهم الظواهر الجوية غدا الأربعاء، أهمها ارتفاع الرطوبة لتصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى. وكشف شاهين السبب وراء درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان فتتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد، ومنها كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.