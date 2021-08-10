مناقصة لتنفيذ أعمال «كروت الوصف» لتسليم أراضي الإسكان المتميز بملوي الجديدة

تسليم ارضي الاسكان المتميز بملوي الجديدي

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة محلية لتنفيذ أعمال إعداد كروت الوصف والتقسيم وتثبيت الحدايد، لتسليم 523 قطعة أرض إسكان متميز بالمرحلة الأولي لمدينة ملوي الجديدة - إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

شروط المناقصة

وأعلن الاتحاد المصري للمقاولين، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا للنسخة الواحدة.

وأشار إلي أنه يجري تقديم العطاء بمظروفين مغلقين؛ أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

ولفت إلى انه يُرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة ثلاثة آلاف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسوم كتأمين نهائي.

وذكر أنه فيما يتعلق بباقي مواصفات وشروط المناقصة، تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021، بمقر جهز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية،في الاول من سبتمبر 2021 الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

ونوه بأن جهاز مدينة ملوي سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق ، حيث تخضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ملوي الجديدة

ويذكر أن تعد ملوي الجديدة احدي مدن الجيل الرابع التى اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاها ضمن دولة الحياة الذكية الجديدة وحيث تم تخطيطها على ان تستوعب 1.2 مليون وتبلغ تكلفة التقديرية على انتهاء المرحلة الاولي للمدينة نحو 2.7 مليار جنية منهم تكلفة 700 مليون جنية تكلفة تنفيذ شبكات كهرباء الكهرباء وبينما تبلغ قيمة تنفيذ البنية التحتية بقيمة 350 مليون جنية ، و25 مليون جنية لتغذية شبكات المياه .

كما ذكر أن المدينة تضم تنفيذ مشروع جنة للاسكان الفاخر والخدمات الصحية والبنية التيحتية والمدارس والخدمات العامة للمدينة كما من المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي للمدينة خلال العام المقبل .