محافظ بورسعيد يستعرض إنجازات الدولة فى مختلف المجالات

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذى بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمستشار العسكرى للمحافظة، ومساعد مدير أمن بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، والأستاذ أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومديرى المديريات ببورسعيد.

وفى بداية الجلسة، قدم اللواء عادل الغضبان التهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة العام الهجرى الجديد متمنيا أن يعاد على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

المحافظ: الدولة المصرية أنشأت كم هائل من الوحدات السكنية ببورسعيد خلال الـ٦ أعوام الأخيرة

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تشهد أزهى عصورها فى كل المجالات، وانطباع الشارع والزائرين لبورسعيد يعكس هذا التغير الملموس، مستعرضا جهود الدولة فى مشروعات الإسكان على أرض بورسعيد خلال الـ ٦ أعوام السابقة ، قائلا" أنه تم تسكين نسبة ٩٠% من المتقدمين لمشروعات الإسكان الإجتماعى منذ ٢٠١٣ حتى الآن ، وأن الدولة تحملت تسكين ٣٨ ألف أسرة خلال 5 سنوات فى مختلف مراحل الإسكان الذى تم تنفيذه على أعلى مستوى بالإضافة إلى التيسير على المواطن بتخفيض المقدم الى ١٥ ألف بدلا من ٤٥ الف.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية نفذت كم هائل من الوحدات السكنية خلال ال٦ أعوام السابقة ، والتى كان منها مشروع الإسكان الاجتماعى وتسليم المرحلة الأولى بإجمالى عدد ٧٦٦٤ وحدة سكنية ، بأبراج الحاسب الألى والحرية والحى الإماراتى وتسليم المرحلة الثانية بإجمالى بمساكن محمد مهران بإجمالى ٢٨٨٠ وحدة ، بالإضافة إلى بدء تسليم المرحلة الثالثة ببورفؤاد ، إضافة إلى مشروع الاسكان الاستثمارى.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بتحمل نفقات أعمال الترفيق بلغت ٣٠٠ مليون جنيه بالتوازى فى مشروعى الإسكان التعاونى والاجتماعى، موضحا أن بورسعيد شهدت كم كبير من الوحدات السكنية لم تشهدها اى محافظة أخرى.

وشدد " محافظ بورسعيد " على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات رادعة تجاه المخالفين من أصحاب الوحدات السكنية الغير مستغلة أو المقتحمة ، ولكن لن يتم الضرر بأى أسرة تقطنى وحدة سكنية ، وذلك فى إطار تقنين أوضاع الوحدات السكنية بالمحافظة.

وألقى "المحافظ" الضوء على خطوات تنفيذ "حياة كريمة " بمحافظة بورسعيد ، والتى تم تنفيذها منذ ثلاث أعوام بجنوب بورسعيد ، وأشار المحافظ أن عدد سكان الجنوب يقرب من ٧٣ ألف نسمة ، وشهد حى الجنوب تنفيذ محطة تنقية المياه بمبلغ ٤٤٠ مليون جنيها و إقامة ٣٥ مدرسة على أعلى مستوى ، و٣ محطات صرف صحى فى بحر البقر والرضوان والفتح ، بالإضافة إلى تحويل مصرف بحر البقر وتنقية مياه المصرف لاستخدامها فى التنمية الزراعية بسيناء ، إلى جانب ديوان عام مميكن لخدمة المواطنين ، و٦وحدات طب أسرة ومستشفى ٣٠ يونيو ، هذا بالإضافة تطوير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تعد أعظم منطقة صناعية بمصر ،لافتا لمشروعات التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي واللذان يعتبران طفرة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع الأعباء عنهم، كما تناول الإنجاز الصناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة، وكذلك إقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعم أساسي للاقتصاد وساهم في توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية .

وخلال الاجتماع ، صدق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، على عدة قرارات أهمها إطلاق اسم الشهيد مجند / محمود رضا أحمد مندور على مدرسة الجلاء الإبتدائية بحى المناخ ، وإطلاق اسم الراحل المناضل / البدرى فرغلى على شارع المشرق (سابقا) بحى الشرق ،وإطلاق اسم الكابتن / مدحت فقوسة على ميدان تقاطع شارع عاطف السادات مع شارع الحرس أمام معسكر بورسعيد الدولى للكشافة بحر المناخ ، والتصديق على تسمية منطقة الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد باسم (حى الفيروز ) .

كما شملت الجلسة ، الموافقة على تخصيص أرض بشارع نهضة بورسعيد بالضواحى وذلك لإنشاء محطة وقود ( غاز تك - اينى ) تقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى وأنشطة متنوعة للمواطنين ، الموافقة على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمرانى على مقترح إقامة عمارة سكنية بالأرض الفضاء الواقعة بالمنطقة B 17 بمساكن الرحاب ، وشهدت الجلسة ، التصديق على إقامة مسجد بمساحة ٤٠٠٠ م على أعلى مستوى فى المنطقة المحصورة بين شارعى التعمير والزعيم مصطفى كامل غرب مساكن الرحاب وفاطمة الزهراء.

وخلال الجلسة ، تم الموافقة على إنشاء مدرسة الفدائى محمد مهران الرسمية لغات بمنطقة اسكان محمد مهران على مساحة ٩٧٥٠ تشمل المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية العامة ، و الموافقة على تجديد مدة حق الانتفاع لقطعتى الأرض المقام عليها مخبز أفرنجى ومخبز تموينى بحى الزهور.

ووجه المحافظ ، إدارة التخطيط العمرانى خلال الجلسة بدراسة مقترح توفير ١٠ فدان لمدافن بورسعيد فى اتجاه حى الجنوب لخدمة بورسعيد وبورفؤاد ، والموافقة على تخصيص ٥ فدان جنوب بورسعيد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة (مجمع محارق).

وصدق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء عادل الغضبان ، على الموافقة بتخصيص محلات ٣ و ٤ بمنطقة الأمل بورفؤاد لمؤسسة مشكاة نور للعلم.والتننوير الثقافية ولذلك للمشاركة الاجتماعية التى تقوم بها المؤسسة ، والتوجيه بمراجعة الرسوم المقررة بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية للوقوف على مدى ملائمتها للظروف الاقتصادية الحالية ، والتصديق على مذكرة إدارة المشروعات بشأن عملية تطوير ساحة مصر بشارعى فلسطين وحديقة التاريخ و٢٣ يوليو ، ووجه محافظ بورسعيد بمخاطبة السيد وزير النقل بشأن طلب اللجنة النقابية المهنية للبمبوطية بشأن توريث رخصة البمبوطى للإبن وإن نزل ، كما وجه المحافظ بعقد لجنة تعمل لمدة ٦ أشهر تقوم ببحث ومعاينة الوضع الحالى لقطع الأراضى بمنطقة أرض النوادى بالزهور على الطبيعة وتحديد الموقف النهائى لتلك الأراضى تمهيدا لاعتماد مخطط أرض النوادى (المرحلة الثانية ).

وفى ختام الجلسة، قرر المجلس التنفيذى إطلاق اسم اللواء ا.ح سماح قنديل على إحدى الشوارع أو المدارس بناء على ما تحدده أسرته.