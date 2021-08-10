أحمد عز يخسر قضية جديدة أمام زينة

قضت محكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، برفض طلب الفنان أحمدعز بتحويل نجليه عز الدين وزين الدين من الفنانة زينا، ونقلهما من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصروفاتها الدراسية أقل تكلفة، وذلك لمصلحة الطفلين.

وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

فيما دفع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من الفنان أحمد عز وهما عز الدين وزين الدين.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قد رفضت الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، وأيدت حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق قضت بإلزام الفنان بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وسبق أن أقامت زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان في أفلامه والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد حكمت في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه «زين الدين وعزالدين» من الفنانة زينة وتراكمت المصروفات حتى وصلت لمبلغ 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني.

واستندت دعوى الفنانة زينة في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى مجمل أعمال المدعي عليه الأخيرة وحجم ثروته.