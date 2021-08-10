«الدواء»: فتح باب التسجيل ببرنامج إدارة وتقييم المخاطر التدريبي

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى الخاص بإدارة وتقييم المخاطر، ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف بكيفية إدارة وتقييم المخاطر من خلال تعريف وتحليل ومعالجة ومتابعة المخاطر للتدريب على احتساب احتمالية وقوع الخطر وشدة الآثار المترتبة في حالة وقوعه وتوضيح كيفية تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد في ضوء المراجع و المواصفات العالمية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد البرنامج التدريبى يوم الثلاثاء المقبل 17 أغسطس بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى مقدم للعاملين وذوي الخبرة بالتصنيع الدوائي بأقسام تأكيد الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادى للتدريب يوم الأثنين المقبل 16 أغسطس.

وقالت الهيئة إن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى المستمر CPD.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى الخاص باستقبال ملفات تسجيل المبيدات الحشرية والذي يهدف إلي التعريف بمتطلبات واشتراطات تسجيل االمبيدات الحشرية المنزلية والصحة العامة وكذا إلقاء الضوء علي طريقة تقديم ملفات التسجيل.

وأوضحت أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم الخميس المقبل بفندق جولدن تيوليب ومتاح حضوره من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم لممثلي التسجيل في شركات المبيدات الحشرية، ويبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية و النصف مساءً.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة - جامعة طنطا؛ وذلك في مجال التدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى والمساهمة فى تطوير المسار المهنى.