الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إسحق يترأس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بطما

الأنبا إسحق أسقف
الأنبا إسحق أسقف

دشن الأنبا إسحق أسقف طما، صباح اليوم، المذبح القبلي بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد باجوش بقرية سلامون التابعة لإيبارشية طما، على اسم الشهيد ونس الأقصري.
وشمل التدشين أيضًا مجموعة من الأيقونات وأواني المذبح، إلى جانب أيقونة للشهيد ونس الأقصري.
وبدأ بعد انتهاء التدشين، القداس الإلهي بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وأقباط الكنيسة.
في سياق رعوي آخر التقي نيافة الأنبا إسحق مع شعب الإيبارشية (قطاع المدينة)، مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة طما، حيث صلى نيافته رفع بخور عشية والتمجيد وألقى كلمة روحية بمناسبة صوم السيدة العذراء.

كما احتفلت إيبارشية أسوان أمس بالعيد السادس والأربعين لسيامة وتجليس نيافة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

بدأت الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بصلوات العشية وتضمنت عددًا من كلمات المحبة من بعض الآباء الكهنة والرهبان إلى جانب الترانيم الروحية والألحان الكنسية.

وفي سياق الاحتفال ذاته، صلى الأنبا هدرا صباح أمس  القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأسوان، بمشاركة عدد كبير من الآباء الكهنة ودشن أثناء القداس بعض الأيقونات وأواني الخدمة.

وسيم الأنبا هدرا أسقفًا لأسوان بيد قداسة البابا شنوده الثالث في ٢٢ يونيو ١٩٧٥ ويعتبر هذا التاريخ هو عيد إعادة تأسيس إيبارشية أسوان بعد حوالى ٦٠٠ سنة منذ نياحة آخر أسقف لها، ووافق أمس ذكرى تجليس الأنبا هدرا على كرسي الإيبارشية.

 وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية بصوم السيدة العذراء مريم، منذ يوم 7 أغسطس الجاري، ولمدة 15 يومًا متصلًا  تنتهي يوم 22 من الشهر ذاته، مع إقامة نهضات روحية مسائية وصلوات قداسات صباح كل يوم، طوال فترة صوم السيدة العذراء مريم .



 

الأنبا إسحق السيدة العذراء مريم لإيبارشية طما ونس الأقصري طما صوم السيدة العذراء مريم

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وائل لطفي

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