الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تكثف المساعدات إلى اليونان ومقدونيا الشمالية لمواجهة أزمة حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اليوم الثلاثاء، أن بلاده تكثف جهود المساعدات لكل مقدونيا الشمالية واليونان بسبب أزمة حرائق الغابات فى البلدين، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتعزيز الإغاثة الدولية ضد الكوارث الطبيعية والاستمرار في تبادل المساعدات بين دول الاتحاد الأوروبي .

وقال نيهمر- في تصريحات اليوم- إن كلًا من اليونان وشمال مقدونيا تضررتا بشدة من حرائق الغابات، لافتًا إلى إرسال حوالي 157 من رجال الإطفاء النمساويين لمكافحة الحرائق فى البلدين باستخدام 49 مركبة. 

وأضاف الوزير أن مساعدات النمسا ركزت على حماية العديد من القرى والبلدات الصغيرة في مناطق الخطر.. مشيرًا إلى أن حكومتي اليونان وشمال مقدونيا قبلتا على الفور عرض المساعدة المقدمة من الحكومة النمساوية.

يشار إلى تصاعد أزمة حرائق الغابات الخطيرة فى البلدين خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من ضعف القدرة على السيطرة على الأزمة.

وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك تغيرات في المناخ كبيرة ومختلفة يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وهذا التغيير غير مسبوق لآلاف من السنين، مشددين على اتخاذ إجراءات فورية لخفض غازات الاحتباس الحراري في مواجهة تغير المناخ غير المسبوق والمتسارع اليوم.

وأكد التقرير الصادر عن المنظمة اليوم، أن التغيرات الناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الماضي والمستقبل لن يمكن الرجوع فيها لعدة قرون إلى آلاف السنين وخاصة التغيرات في المحيطات والصفائح الجليدية ومستوى سطح البحر العالمى.

وأكد أن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يؤثر بالفعل على العديد من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، حيث تعززت الأدلة على التغيرات المرصودة في الظواهر المتطرفة مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف ونسبة الأعاصير المدارية الشديدة، ولا سيما نسبتها إلى التأثير البشري، وذلك منذ تقرير التقييم الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014.

بدوره، قال الأمين العام للمنظمة العالمية بيتيرى تالاس، إن ما يحدث نتيجة للتغيرات المناخية هو مقدمة لما ستواجهه الأجيال القادمة، مضيفًا أن بعض التغيرات السلبية محصورة بالفعل في النظام المناخي، ولكن لا يزال من الممكن معالجة البعض الآخر إذا تم إجراء تخفيضات قوية وسريعة ومستدامة في الانبعاثات الآن، خاصة وأن تركيزات غازات الاحتباس الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون لا تزال عند مستويات قياسية.

الاتحاد كوارث إطفاء المستقبل غابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«الصحة» تطلق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس

تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

وزيرة الصحة ورئيس «الشراء الموحد» يبحثان خطة توريد لقاحات كورونا

«بالشطة».. 3 عاطلين حاولوا سرقة «توكتوك» في الأميرية.. تجديد حبس

تفاصيل تحرش مسن بـ 14 طفلا بالدقهلية: استدرجهم لمنزله وعرض عليهم أفلاما إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

«فتح»: إسرائيل تمارس سياسة «الابارتهايد» ضد الفلسطينيين

أعلى حصيلة يومية.. 6275 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل