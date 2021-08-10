الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بإكمال مشروع الممر الاقتصادي مع الصين

الرئيس الباكستاني
الرئيس الباكستاني عارف علوي

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الثلاثاء، مجددًا التزام بلاده بإكمال مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. 

وأعرب علوي- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- عن شكره للصين على مواصلة دعمها لباكستان في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاءت تصريحات علوي خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد السفير الصيني لدى باكستان نونج رونج؛ وجرى خلال اللقاء بحث السبل والطرق لتوسيع وتنويع التعاون الثنائي بين باكستان والصين لا سيما في مجال التكنولوجيا.

وجدد الجانبان العزم على مواصلة توطيد وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، كما أكد الطرفان على بذل الجهود المشتركة لتعزيز السلام والرخاء والتنمية في المنطقة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

باكستان التزام الصين التكنولوجيا فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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