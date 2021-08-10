الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع حديث لـ«تريندز» يرصد توجهات أوروبا حول الإسلام السياسي

الإسلام السياسي
الإسلام السياسي

يجري مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» استطلاعاً للرأي حول «التوجهات والإجراءات الأوروبية الأخيرة تجاه الإسلام السياسي»، ويستهدف وجهات نظر وآراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في شأن التيارات والجماعات والتنظيمات المتطرفة.


ويأتي استطلاع الرأي، الذي تشرف عليه «إدارة الباروميتر العالمي» في «تريندز»، في إطار الحرص على معرفة آراء المفكرين وأهل الاختصاص حول موضوع الاستطلاع، حيث يقيس مدى تأثير وفاعلية الإجراءات الأوروبية في فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا، وغيرها، لتحجيم تيارات الإسلام السياسي وحظر رموز التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة مموليها.


ويتضمن استطلاع الرأي العديد من الأسئلة التي تحاول قياس وجهات نظر الخبراء والمتخصصين؛ فضلاً عن التعرف إلى آراء شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وعامة، بشأن مدى قدرة هذه التنظيمات والجماعات الظلامية في الالتفاف على الإجراءات الأوروبية من عدمه، خصوصاً أنها تتبنى استراتيجية غامضة للتغلغل في المجتمعات الأوروبية وأيديولوجية مبهمة لنشر أفكارها الهدامة.


ويطرح استطلاع الرأي تساؤلات عدة حول مدى اهتمام المستطلعة آراؤهم بمتابعة قضايا وأنشطة جماعات الإسلام السياسي، وما درجة الخطر على المجتمعات الأوروبية الذي تشكله جماعات الإسلام السياسي المختلفة مثل تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين.

 

ويقيس الاستطلاع آراء المشاركين فيه حول مدى تأييدهم للقوانين والإجراءات التي أصدرتها مجموعة من الدول الأوروبية للحد من نشاط جماعات الإسلام السياسي، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وإلى أي مدى يعتقدون أنها تسهم في الحد من نشاط جماعات الإسلام السياسي في أوروبا، وهل يرون أن هذه القوانين والإجراءات ستؤثر على الجاليات المسلمة في أوروبا من عدمه.


ويتساءل الاستطلاع عن الأسباب التي دفعت الدول الأوروبية (فرنسا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا) للتحرك ضد جماعات الإسلام السياسي خلال الفترة الماضية، وهل يتوقع المستطلعة آراؤهم قيام دول أوروبية أخرى، كالمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية، باتخاذ قوانين وإجراءات مشابهة في المستقبل، وهل يعتقدون أن هناك نفوذاً لجماعة الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية، وإلى أي درجة يرون أن مساهمة أموال جماعة الإخوان المسلمين في اقتصاد الدول الأوروبية تؤثر في صنع القرار الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط.

مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” الاسلام السياسي تطرف جماعات الإسلام السياسي تيار الإسلام السياسي جماعات الإسلام السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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