الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. مناقشة «حق مصر في نهر النيل» في «بيت الحكمة» الثقافية

نهر النيل
نهر النيل

تعقد مجموعة بيت الحكمة للثقافة، ومركز التحرير للدراسات والبحوث، ندوة بعنوان "حق مصر في نهر النيل"، اليوم الثلاثاء، الموافق العاشر من أغسطس الجاري، بمقر "بيت الحكمة" الثقافية. 

يتحدث في الندوة كل من الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، والدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويدير اللقاء أو الندوة عماد الأزرق، مدير مركز التحرير للدراسات والبحوث.

يقدم المتحدثون قراءة للسياق التاريخي والاجتماعي لحق مصر في مياه نهر النيل، ونحن في حاجة لمناقشة هذا الموضوع الآن خصوصا في ظل معطيات الواقع السياسي والدبلوماسي الذي تتمحور حوله أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكذلك عرضًا للتحديات والفرص التي ينبغي الوقوف عليها ودراستها والاصطفاف خلف الإرادة السياسية والشعبية التي تؤكد عدم المساس بأمن مصر المائي.

كما تشهد الندوة عرض "برومو" لمقاطع الفيديو لدارسي اللغة الصينية المشاركين بمسابقة بيت الحكمة "حق مصر في نهر النيل- باللغة الصينية"، وتكريمًا للفائزين بالمسابقة.

وكانت بيت الحكمة أطلقت مسابقة بعنوان "حق مصر في نهر النيل- باللغة الصينية"، يقدم فيها دارسو اللغة الصينية في مصر، مقاطع فيديو يتحدثون فيها باللغة الصينية، تحوي المعلومات الأساسية والحقائق التاريخية والجغرافية حول حق مصر في نهر النيل، وذلك على خلفية أزمة سد النهضة في الآونة الأخيرة، ويؤكد الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، أن هذه المسابقة جاءت انطلاقًا من دور بيت الحكمة كجسر ثقافي بين الدول العربية وفي القلب منها مصر، وبين الصين، وتأكيدًا على دور التبادلات الثقافية بين اللغتين العربية والصينية في تأكيد حق مصر في نهر النيل ودعم موقف مصر أمام الرأي العام في الصين.

الدعوة
الدعوة
مجموعة بيت الحكمة للثقافة مركز التحرير للدراسات والبحوث حق مصر في نهر النيل محمد فايز طارق فهمي عماد الأزرق هاني رسلان اللغة الصينية أزمة سد النهضة الاثيوبي الدكتور أحمد السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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