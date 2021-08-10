الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: صيانة دورية لمنشآت السد العالي.. وتأهيل خزان أسوان القديم

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوي، كما تفقد مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان. 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عبد العاطى إلى أسوان، حيث التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على نهو هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمني، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطي، بتفقد والاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان اسوان القديم. 

كما تابع الدكتور عبدالعاطي مع مسؤولي الري بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة. 

وقام الدكتور عبدالعاطى، بزيارة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذ أنظمة الري الحديث بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة. 

كما زار عبدالعاطي المركز الثقافي الإفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

 جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.


يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية بمختلف المحافظات، قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير بزيارة لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة. 
 

وزارة المسرح المكشوف وزير الري المركز الثقافي الدكتور محمد عبدالعاطي خزان اسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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