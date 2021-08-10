سويسرا توافق على تطعيم الفئة العمرية بين 12 و17 عاما ضد كورونا بلقاح «موديرنا»

أعلنت الهيئة الصحية السويسرية، أنها وافقت على استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بعد موافقتها على تطعيم هذه الفئة بلقاح "فايزر" مطلع يونيو.

وقالت "سويس ميديك"، في بيان لها، إنها "أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 مراهقا من هذه الفئة العمرية، وأظهرت رد فعل مناعي مماثل لما أظهرته الفئة العمرية 18 - 25 عاما، باستخدام الجرعة نفسها".

وكان المختبر الأمريكي قد قدم طلبا ليشمل لقاحه المراهقين في 11 يونيو، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية 12-15 عاما.

وينبغي إعطاء "موديرنا" لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بواقع جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وفي سويسرا، حصل 54.91% من السكان على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تم تطعيم 49.16% من السكان بشكل كامل.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.