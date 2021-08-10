ضبط 1100 قرص مبيد حشرى سام محظور تداوله بالمحلة

شنت مديرية تموين الغربية حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حيث تم ضبط ألف ومائة وعشرة قرص مبيد حشري سام ومحظور تداوله وعدد ثلاث وخمسون عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح

بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تم ضبط محل بقالة تموين (جمعيتي) بناحية مركز طنطا يقوم بتجميع سلع تموينية عبارة عن مائة وثمانية وستون كيس مكرونة وثلاثمائة وعشرون كيلو سكر لإعادة طرحه وبيعه في السوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تم أيضًا ضبط 1200 قسطرة وعبوات خيوط جراحية منتهية الصلاحية داخل شركة كبيرة بطنطا انتهاء مايو 2019 ويونيو 2021 وتحرر محضر بالواقعة.