الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1100 قرص مبيد حشرى سام محظور تداوله بالمحلة

حملات تفتيشية بالغربية
حملات تفتيشية بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حملات تفتيشية بالغربية

حيث تم ضبط ألف ومائة وعشرة قرص مبيد حشري سام ومحظور تداوله وعدد ثلاث وخمسون عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح 
 بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

حملات تفتيشية بالغربية

كما تم ضبط محل بقالة تموين (جمعيتي) بناحية مركز طنطا يقوم بتجميع سلع تموينية عبارة عن مائة وثمانية وستون كيس مكرونة وثلاثمائة وعشرون كيلو سكر لإعادة طرحه وبيعه في السوق السوداء.

حملات تفتيشية بالغربية

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

حملات تفتيشية بالغربية

كما تم أيضًا ضبط 1200 قسطرة وعبوات خيوط جراحية منتهية الصلاحية داخل شركة كبيرة بطنطا انتهاء مايو 2019 ويونيو 2021 وتحرر محضر بالواقعة.

حملات تفتيشية بالغربية
ضبط الف ومائة وعشرة قرص مبيد حشرى سام ومحظور تداوله وزارة الزراعة بدون ترخيص الرقابة الإدارية النيابة العامة علامات تجارية محافظ الغربية السلع الغذائية السوق السوداء مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات تموين الغربية غير مطابقة للمواصفات القياسية الرقابة التموينية سلع تموينية محل بقالة تشديد الرقابة سلع مجهولة المصدر مطابقة للمواصفات الجهات المختصة دون ترخيص المغشوشة تكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر تحريات الرقابة الادارية التحفظ على المضبوطات بدون بيانات بوزارة الزراعة محضر بالواقعة غير المرخصة صابون سائل مبيدات زراعية نيابة العامة

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