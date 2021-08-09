السعودية تسمح للفئة العمرية 12 لـ18 سنة بأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين، فتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة لمعتمري الداخل بشرط التحصين بـ"جرعتين" من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

ودعا نائب وزير الحج والعمر عبدالفتاح بن سليمان مشاط إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية؛ لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم، والحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وقال مشاط إن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان.

تفاصيل العمرة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أول أمس، بدء استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من اليوم الإثنين، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر يوميا موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا".

وقالت الوزارة إن ذلك الأمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الانسان.

وأكد نائب وزير الحج أن ضيوف الرحمن الحاصلين على تصاريح الدخول للحرم المكي من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" يمكنهم دفع قيمة تلك الخدمة الاختيارية من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، وذلك للحفاظ على الوقت وتلافي الانتظار في مراكز النقل.