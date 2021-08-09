الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«يحب حَمَام وبط الخال».. نهال كمال تروي كواليس صداقة الأبنودي ودرويش

الأبنودي ومحمود درويش
الأبنودي ومحمود درويش

في أحد الحوارات التليفزيونية، عبّر الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي عن مدى ارتباطه وحبه للشاعر الفلسطيني محمود درويش، ووصف الأبنودي ما قام به درويش بأنه معجزة.

وقال الأبنودي "حينما انتقل من أشعار "أحن إلى خبز أمي"، إلى القصائد المركبة وضع الحداثة تحت دراسة، فالحداثة صنعت غربة للشعر العربي، بينما محمود درويش بنبله وإنسانيته وقضيته الكبيرة، ذات الجرح المفتوح ظل يطور في قضيته، وأخذ الحداثة وعبر بها إلى حداثة عربية عظيمة.

أضاف الأبنودي تعبيرًا عن حبه أن محمود درويش هو أفضل شاعر عربي، كما أوضح الأبنودي أنه ربطته بدرويش صداقة منذ خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية الستينيات.
 

وتحدث الأبنودي عن موقف طريف، حينما شارك في مهرجان الأدباء في موسكو، والتقى بالصحفي عبدالملك خليل مراسل الأهرام، وسأله درويش عن الأبنودي، فأخبره مراسل الأهرام أنه يعرفه، وسأل درويش هل للأبنودي منزل، فأجابه مراسل الأهرام بأنه بالطبع له منزل.

وطلب درويش من مراسل الأهرام بأنه حين يزور مصر، لا يريد أن يحل ضيفًا على الحكومة، وإنما ينزل ضيفًا على منزل الأبنودي، ويقول الأبنودي: "لم يتمكن درويش من ذلك فبمجرد نزوله مطار القاهرة، استقبلته الحكومة المصرية، لكنه حدثني هاتفيًا بمجرد استقراره بالفندق، وطالبني بزيارته في الفندق، وطلب مني رؤية القاهرة القديمة بصحبته لتنشأ علاقة صداقة بينهما، قال عنها الأبنودي إنها الأقرب لقلبه.

نهال كمال 

تشير نهال كمال إلى أن هيكل ساند الأبنودى فى أوقات مرضه، وتواصل مع المسئولين للاهتمام به، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بعلاجه فى المستشفى العسكرى.

وتواصل، كان الشاعر الفلسطينى محمود درويش ممن ساندوا الأبنودي،  بعد أن تعرف عليه فى الستينيات. كان "درويش" سمع أشعار ديوان "وجوه على الشط" عبر موجات إذاعة صوت العرب، فطلب من عبدالملك خليل مراسل جريدة "الأهرام" آنذاك فى روسيا، أن يلتقى هذا الشاعر. وفى أول زيارة له إلى مصر، جدّد "درويش" طلبه: "عاوز أشوف مصر من عيون الأبنودى"، وتقابلا بالفعل.

بعد زواج "نهال" و"الأبنودى" حكى لها عن صداقته بـ"درويش": "قال لى: (كان يعتبر منزلى منزله، لدرجة أنه كان يعزم أصدقاءه فى بيتى)، ومن التفاصيل الخاصة التى تذكرها "نهال"، أن “درويش” كان "يحب أكل الحَمَام والبط من إيدين الخال"

الشاعر الفلسطيني محمود درويش الابنودي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي نهال كمال البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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